        Donald Trump: Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder

        Donald Trump: Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için devam eden diplomatik sürece dair açıklamada bulunurken "Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar." diye konuştu

        Giriş: 18.12.2025 - 23:56 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:56
        "Ukrayna hızlı hareket etmeli"
        ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de hafta sonu yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde Kiev'e "anlaşma konusunda hızlı davranması" çağrısında bulundu.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Hafta sonu Miami'de yapılacak ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kremlin'den gelecek temsilciyi ağırlayacağı görüşmelere ilişkin konuşan Trump, "Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bazı yetkililer, Miami'de cumartesi günü yapılması beklenen görüşmelere bir Rus yetkilinin katılacağını teyit etmişti. Aynı haberlerde, söz konusu ismin, Rusya Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev olduğu da belirtilmişti.

        ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMALAR

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin acil finansmana ihtiyaç duyduğunu, Avrupa Birliği'nin (AB) kısa sürede mali destek kararı alması gerektiğini söyledi.

        Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin Ukrayna oturumuna katılmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

        Ukrayna'ya destek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı doğru bulduğunu anlatan Zelenskiy, bu durumda Ukrayna'nın her türlü çözüme hazır olduğunu vurguladı.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın 2026 yılı için 45-50 milyar avroluk bir dış yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

        Ukrayna'nın savaşı sürdürmek için mali açıdan yetersiz kalabileceğine işaret eden Zelenskiy, ilkbahara kadar dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen bir kredi kararı alınamaması halinde dron üretimini azaltmaları gerekebileceğini ifade etti.

        Bu arada AB zirvesinin ana gündeminde Ukrayna'ya nasıl mali destek sağlanacağı yer alıyor. Finansal desteğin Rusya'nın dondurulmuş 210 milyar avrosuyla veya üye ülkelerin ortak borçlanması ile sağlanması seçenekleri tartışılıyor.

        Barış müzakereleri

        Öte yandan Zelenskiy, ABD öncülüğünde yürütülen barış müzakereleri çerçevesinde "ABD'yle diyaloğumuzda ilerleme kaydettik." açıklamasında bulundu.

        Müzakere süreci kapsamında bu kez ABD'nin Rus tarafıyla görüşeceğini belirten Zelenskiy, "O yüzden tam olarak ne noktada olduğumuza dair kesin bir şey söyleyemem." değerlendirmesini yaptı.

        Zelenskiy, müzakere süreci çerçevesinde görüşmelerin sıklaşmasının da ilerlemenin bir parçası olduğunu dile getirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı, "Belki de gerçekçilikten ziyade iyimserlik daha baskındır." diyerek, ABD'nin sadece arabuluculuk yapmaması, aynı zamanda Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini ifade etti.

        Rusya'nın kasıtlı olarak Avrupa'yı müzakere sürecinden uzak tutmaya çalıştığını kaydeden Zelenskiy, "Avrupa'nın mevcudiyeti Rus saldırganlığı riskini azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

        Güvenlik garantileri netleşmedi

        Volodimir Zelenskiy, güvenlik güvenceleriyle ilgili, "Hala Rus saldırısı olması halinde ABD'nin güvenlik güvencelerinin nasıl işleyeceği konusunda bir cevap almadık." dedi.

        Zelenskiy ayrıca Avrupalı müttefiklerin de NATO'nun 5. maddesine benzer güvenceler verecekleri konusunda halen bir taahhütte bulunmadıklarını ifade etti.

