Donatella Versace’nin son hali dikkat çekti

1978'de kurulan ünlü İtalyan moda evi Versace'nin kreatif direktörlüğünü yapan Donatella Versace, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonların etkisiyle yüzünde şişlik ve dolgunluklar oluşması nedeniyle zor günler geçirmişti.

Son iddialara göre Donatella Versace, yüzündeki dolguları çözdürdü. Bazı gözlemcilere göre bu adım, ünlü tasarımcının adeta kendisini yeniden şekillendirmesinin yolunu açtı.

Fotoğraf: Instagram