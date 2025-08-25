Habertürk
        Donatella Versace'nin son hali dikkat çekti - Magazin haberleri

        Donatella Versace’nin son hali dikkat çekti

        Dünyaca ünlü modacı Donatella Versace, yüzündeki dolguları çözdürdüğü iddia edildi

        Giriş: 25.08.2025 - 21:45 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:45
        Son hali dikkat çekti
        1978'de kurulan ünlü İtalyan moda evi Versace'nin kreatif direktörlüğünü yapan Donatella Versace, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonların etkisiyle yüzünde şişlik ve dolgunluklar oluşması nedeniyle zor günler geçirmişti.

        Son iddialara göre Donatella Versace, yüzündeki dolguları çözdürdü. Bazı gözlemcilere göre bu adım, ünlü tasarımcının adeta kendisini yeniden şekillendirmesinin yolunu açtı.

