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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Dora isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DORA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dora ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dora adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dora isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DORA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dora ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Raf. Tepe, en yüksek yer, uç. Yüksek yer.

DORA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dora ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dora adını koymak caizdir.

DORA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dora ismini kullanan 1.215 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dora ismini kullanan 391 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dora ismini kullanan 202 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dora ismini kullanan 208 kişi bulunmaktadır.

DORA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dora adındakiler işbirliği yapmayı sever, bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

Pozitif tarafları: Saygılı, nazik, arkadaş canlısı, uyumlu, işbirliğine açık, diplomatik.

Negatif tarafları: Aşırı duyarlı – egosu kolayca incinebilir, utangaç, kararsız, detaylarda kaybolan.

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