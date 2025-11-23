Dorgeles Nene: Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Dorgeles Nene, galibiyeti değerlendirdi.

"KALİTELİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Nene, "2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi." dedi.

"HER ŞEYİ BERABER YAPIYORUZ"

Açıklamalarını sürdüren Malili futbolcu, "Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kollektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.