        Döviz mevduatlarında artış

        Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz cinsi mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Ekim itibarıyla 196 milyon dolarlık artış görüldü

        Giriş: 10.10.2025 - 07:56 Güncelleme: 10.10.2025 - 07:59
        Döviz mevduatlarında artış
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Ekim ile biten haftada 169 milyar 239 milyon 482 bin lira azalarak 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liradan 25 trilyon 895 milyar 172 milyon 315 bin liraya indi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,6 azalarak 14 trilyon 79 milyar 782 milyon 650 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1 artışla 8 trilyon 516 milyar 15 milyon 252 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 286 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 205 milyar 482 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Ekim itibarıyla 196 milyon dolarlık artış görüldü.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 5 trilyon 133 milyar 730 milyon 858 bin lira oldu.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 626 milyar 31 milyon 960 bin lirası konut, 49 milyar 731 milyon 695 bin lirası taşıt, 1 trilyon 919 milyar 641 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 538 milyar 325 milyon 555 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Ekim ile biten haftada 171 milyar 640 milyon 473 bin lira artarak 20 trilyon 606 milyar 246 milyon 275 bin liraya yükseldi.

