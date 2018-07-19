Yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatlarında geçen hafta büyük bir gerileme görüldü.

Merkez Bankası verilerine göre, 9-13 Temmuz haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,9 milyar dolar azaldı. Bu rakam 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini takip eden haftadan bu yana kaydedilen en büyük gerileme olarak kayıtlara geçti.

22 Temmuz 2016 haftasında ise yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatlarındali gerileme 8,7 milyar dolar olmuştu.

13 Temmuz haftasında yurtiçi yerleşiklerin yabancı mevduat toplamı 158,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle son 10 ayın en düşük toplamı gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 3,5 milyar dolar azalışla 91,7 milyar dolar olurken; kurumların döviz mevduatları toplamı ise yaklaşık 400 milyon dolar azalışla 67,2 milyar dolara indi

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