Döviz yükümlülüklere yönelik menkul kıymet tesisi oranı düşürülecek Merkez Bankası (TCMB) yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'e indirileceğini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirileceğini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada bunun yanında 29/12/2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay süre ile uzatılacağı bildirildi.

'TL MEVDUATI DESTEKLEYİCİ ADIMLAR DEVAM EDECEK'

Açıklama şöyle devam etti:

"Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024’e kadar devam edecektir.

Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edilecektir."