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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dövme sildirme işlemi dehşetle bitti! Kolundaki dokular öldü! | Son dakika haberleri

        Dövme sildirme işlemi dehşetle bitti! Kolundaki dokular öldü!

        İstanbul'da, dövme sildirmek için bir güzellik merkeziyle anlaşan Özlem Özüağ, iddiasına göre işlem sırasında 2.derece yanıkla karşılaştı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:19
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        Dövme sildirme işlemi dehşetle bitti!
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        İstanbul Esenyurt'ta, iddiaya göre yaklaşık 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaşan Özlem Özüağ isimli kadın, üçüncü seansın ardından kolunun belirli bir kısmının yandığını fark eti.

        KOLUNDAKİ DOKULARIN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

        İHA'daki habere göre bunun üzerine hastaneye giden Özüağ, kolunun durumunun normal olmadığını öğrendi. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi.

        "DÖVME SİLDİRMEK İÇİN ÜÇ SEANSA GİRDİM"

        Tedavi masrafları ile ilgili iş yeri sahibi M.A. ve ara bulucu ile anlaşmadığını ifade eden Özüağ, mağdur olduğunu belirtti. Konu ile ilgili konuşan Özlem Özüağ, “Ben Esenyurt'ta ikamet ediyorum. Dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştım. Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim.

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        "BENİ MAĞDUR ETTİLER"

        Kolumu yakarak beni mağdur ettiler. Üçüncü seanstan sonra hastaneye gittim. Doktorum bu sürecin normal olmadığını söyledi ve rapor verdi. Rapor ile beraber gidip şikayette bulundum. Daha sonra iş yeri ile sağlığımla alakalı uzlaşmaya çalıştım. Hiçbir şekilde bu tedaviyi takip etmediler. Beni mağdur ettiler. İş yeri sahibi benim tedavimi karşılamadı. 7-8 aydır mağdurum. Ben tedavimi yaptırmasını istiyorum. Beni mağdur etmemesini istiyorum.

        Bana ‘Gel, ben seni tedavi ettireceğim' diyor. 400 bin lira, 500 bin lira vereceğini söylüyor. Ben daha iyi bir hastane buldum. Çünkü ben iş yeri sahibine güvenmiyorum. Beni bu şekilde mağdur etti ve zarara uğrattı. Ben kendime daha profesyonel bir doktor buldum ve kendisine güvenmediğimi de söyledim. Masraflarımın karşılanmasını istedim ama bana yardımcı olmadı.

        "KOLUMUN DOKULARI ÖLMÜŞ"

        ‘Ben seni mahkeme yoluna davet ediyorum' dedi. Ben de tamam diyerek konuyu kapattım. Şikayette bulundum. Daha sonra beni ara bulucu aradı. Ben onlara bir teklif verdim ve bunu kabul etmedi. ‘Ben seni doktora götüreceğim. Muayene ettireceğim. Süreç ne kadar sürerse ve ne kadar tutarsa bunu ödeyeceğim' dedi ama dönmedi ve arayıp sormadı. Mağdurum. Kolumun dokuları ölmüş. Tendonlar bozulmuş. Damarlarım belli oluyor. Kendisi benim bu konuda hatalı olduğumu söyledi” dedi.

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        #dövme sildirme
        #Son dakika haberler
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