Down Sendromu Derneği'ne yeni merkez Down sendromunu duyurmak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışan Türkiye Down Sendromu Derneği'nin Şişli'deki yeni merkezi hizmete başladı. Türkmen ailesinin katkılarıyla hayata geçen yeni merkez binası down sendromlu bireyler, eğitmenler ve ailelerin de buluşma merkezi olacak.

Giriş: 02.12.2024 - 20:02 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:13

