Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 1 Aralık Salı günü birincisi kim? Doya Doya Moda 1 Aralık puan durumu

DOYA DOYA MODA 1 ARALIK BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 1 Aralık Salı günü yarışmacılar "Abiye Şıklığı" konseptiyle yarıştı. Doya Doya Moda'nın 1 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Günün birincisi ve puan durumu belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Rabia:

Sabiha:

Birben:

Bahar:

Aleyna:13 puan

Özde:

Ceren: