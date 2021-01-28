Doya Doya Moda yarışmasına artık erkek yarışmacılar da katılabiliyor. Adnan Kızıltaş da Doya Doya Moda programında yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Adnan Kızıltaş kimdir?

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda’ya Adnan Kızıltaş katıldı. Aslen İranlı olan Kızıltaş, 16 Eylül 1992 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. Ankara’da kendisine ait bir mağazası var. Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'ya katılma nedeni şu sözlerle açıklamıştı; “Bugüne kadar modayla ilgili hep kadınlar ön plandaydı, bilmiyorlar ki artık erkekler de giyinmeyi bir o kadar çok seviyor ve tarzını konuşturabiliyor. Ben de buraya tarzımı konuşturmaya ve bir şeyler öğretmeye geldim."

Kısmetse Olur programıyla tanınan Adnan Kızıltaş iki sezonunda da yarışmıştır. İlk sezon Ceyda Kırıcı, ikinci sezon ise Didem Delen ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulmuştu. Adnan Kızıltaş bekardır.