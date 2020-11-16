Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Doya Doya Moda Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında ve kaç kilo? İşte Bahar Candan'ın son hali...

Uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmeyen Bahar Candan, moda programı Doya Doya Moda'ya katılmasıyla gündeme oturdu. Bir zamanların ünlü moda yarışması İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında ve kaç kilo? İşte Bahar Candan'ın son hali...

Doya Doya Moda Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında ve kaç kilo? İşte Bahar Candan'ın son hali...

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı bir zamanların televizyon fenomeni Bahar Candan oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan Doya Doya Moda'ya katılmasıyla internetin en çok aratılan isimlerinden oldu. Yarışmaya katılmak için 44 beden olduğu söylenen Bahar Candan merak ediliyor. Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında ve kaç kilo? İşte Bahar Candan'ın son hali...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.

BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nuri Alço kimdir? Nuri Alço aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun ynadığı filmler ve diziler...
BİYOGRAFİNuri Alço kimdir?
Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu nedne öldü? İşte, biyografisi
BİYOGRAFİMuhsin Yazıcıoğlu kimdir?
Uğur Şahin kimdir? Uğur Şahin kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında
BİYOGRAFİProf. Dr. Uğur Şahin kimdir?
Caner Cindoruk kimdir? Bir kadına attığı mesajları ifşalanan Caner Cindoruk kaç yaşında ve evli mi?
BİYOGRAFİCaner Cindoruk kimdir?
Gazeteci Ahmet Kekeç kimdir, neden öldü? Ahmet Kekeç kaç yaşındaydı?
BİYOGRAFİAhmet Kekeç kimdir?
Deniz Seki kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİDeniz Seki kimdir, kaç yaşında?
Sibel Can kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSibel Can kimdir, kaç yaşında?
Ferit Melen kimdir?
BİYOGRAFİFerit Melen kimdir?
Mithat Melen kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİMithat Melen kimdir?
Orhan Veli kimdir? Orhan Veli nasıl vefat etti? İşte Orhan Veli'nin Türk şiirine getirdiği yenilikler...
BİYOGRAFİOrhan Veli Kanık 70. ölüm yıl dönümünde anılıyor...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X