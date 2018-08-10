Diyet yaparken bu kadar çok zorlanmamızın en önemli sebebi salatayı yemek yanında yemeye alışmamızdan kaynaklanıyor. Aslında salata kendi başına bir öğün. Doğru malzemeleri bir araya getirirseniz siz de doyacağınız ve uzun süre acıkmayacağınız salatalar yapabilirsiniz.

TABBULE SALATASI TARİFİ

Malzemeleri:

1 demet taze nane

2-3 demet maydanoz

5-6 adet taze soğan

3 adet orta boy domates

1 çay bardağı ince bulgur

1,5 çay bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Nasıl Yapılır?

İnce bulguru yıkayıp, şişmesi için sıcak suda 15 dakika bekletin. Soğuyunca salata kasesine alın. Üzerine yeşillikleri ve domatesi doğrayın. Salata sosunuzu ayrı bir kapta karıştırıp, en son salatanızın üzerine gezdirin. Afiyet olsun...

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