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Haberler Sağlık Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından hekimler 2 gün iş bırakıyor - Gündem Haberleri
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Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından hekimler 2 gün iş bırakıyor

Türk Tabipleri Birliği, Konya Şehir Hastanesinde görevi sırasında katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında, tüm sağlık meslek örgütleriyle aldıkları ortak kararla 7-8 Temmuz tarihlerinde iş bırakacaklarını açıkladı

Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından hekimler 2 gün iş bırakıyor - Gündem Haberleri
Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından hekimler 2 gün iş bırakıyor
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HABERTURK.COM

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği (TTB), meslektaşlarının görevi başında öldürülmesiyle ilgili yaptıkları basın açıklamasında, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakacaklarını duyurdu.

"SORUMLULARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, "Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. Bugün Konya Şehir Hastanesinde görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisindeyiz. Türk Tabipleri Birliği olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık, sağlıkta şiddetin münferit olmadığını bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemlerin alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik; ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla, şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından kopartılarak sorun bireylere indirgendi. Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla yeniden karşılaştık" dedi.

HEKİMLER 7-8 TEMMUZ'DA ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKIYOR

Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dr. Ekram Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık, emek, meslek örgütleriyle ve de sağlık emekçileriyle sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı ve tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz. Dr. Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Son yolculuğunda meslektaşımızın yanında olacağımızı belirterek şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

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