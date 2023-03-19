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Dr. Kerem Kınık: 'Recep İvedik ' olsa gelirdi

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Şahan Gökbakar arasında sosyal medya üzerinden atışma devam ediyor. Dr. Kınık, Gökbakar'ı deprem bölgesine davet ederek "Recep İvedik olsa gelir, çorba dağıtırdı" dedi

Dr. Kerem Kınık: 'Recep İvedik ' olsa gelirdi
HABERTURK.COM

Şahan Gökbakar: Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, öğretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım...

Dr. Kerem Kınık: Şahan, gelsene afet bölgesine. Birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben 40 günde bölgede 15 bin kilometre yol yapmışım. İnan kaba - saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan 'Recep İvedik', gerçek hayatta yaşasaydı o gelir, bizimle birlikte hizmet eder; çorba, yemek dağıtırdı. Haydi gel sahaya, dertleşiriz biraz.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Şahan Gökbakar arasında sosyal medya üzerinden atışma devam ediyor.

Dr. Kerem Kınık, Şahan Gökbakar'ın "Seni unuttum zannetme yakışıklı" ile başlayan paylaşımına "Şahan, gelsene afet bölgesine. 'Recep İvedik', gerçek hayatta yaşasaydı o gelir, bizimle birlikte hizmet ederdi" içerikli paylaşımla cevap verdi.

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