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Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da polemik

Oyuncu Şahan Gökbakar ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile arasında Twitter'da polemik yaşandı. Gökbakar'ın, "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar" ifadelerine Kınık, "Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil" şeklinde yanıt verdi

Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da polemik
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HABERTURK.COM

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Gökbakar paylaşımında Kınık'ın bir fotoğrafına yer vererek, "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar" ifadelerini kullandı.

Kınık ise Gökbakar'ın paylaşımına yanıt vererek, şunları söyledi: "Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım. Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım. Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, TV ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil. Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı.

AHBAP Derneği Kızılay'ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanları'nın ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiçbir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır."

GÖKBAKAR'DAN YANIT GELDİ

Gökbakar da Kınık'ın yanıtının ardından yeni bir paylaşım yapıp, "Kerem bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin TL'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef" ifadelerini kullandı.

KINIK'TAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Kınık ise bu ifadelere, "Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılay'da ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın ama sizin için bir insanın izzetini şerefini karalayıp ayaklar altına almak o kadar kolay o kadar sıradan bir şey ki araştırmaya tenezzül bile etmezsiniz. Ben afet tıbbı hocasıyım, 72 saat şehirlere arama kurtarma ekip ve ekipmanları, sağlık kapasitesi dışında trafiği kilitleyecek araç/Tır sokulmaz. AFAD ve Kızılay gönderilmesi gereken zamanda tüm barınma kapasitesini sahaya 3000’i aşkın TIR ile indirdi zaten. Çadır Tekstil Şirketimizin yurt dışı için ürettiği ve bilgim harici AHBAP derneğine maliyetine verdiği ve fabrikalarımızın bir buçuk günlük üretim kapasitesi kadar olan çadırlar zaten kayıtlarımızda vardı ve planlama ile sahaya zamanında intikal edecekti, ha yine zamanında AFAD'ın gösterdiği yere ahbap derneğinin bağışçılarının desteği ile indi ama sizin meseleniz depremzede falan değil, sizin meseleniz başka. Selam üzerinize olsun."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki faaliyetlerinde yetersiz kalmasıyla eleştirilen Kızılay’ın AHBAP platformuna çadır satması son günlerin tartışılan konusu olmuştu.

Başkan Kınık, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.'nin Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştiraki ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biri olduğunu belirterek “İşbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır” ifadelerini kullanmıştı . Bu açıklama söz konusu eleştirileri dindirmemişti. Kınık’ın, katıldığı televizyon programındaki “Arkadaşlar inisiyatifte bulunmuşlar ama ben de eleştirdim arkadaşları” sözleri geri adım olarak yorumlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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