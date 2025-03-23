'Dracula Bir Dehşet Komedisi' AKM'de

UÇAN HOLLANDALI- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner’e ait “Uçan Hollandalı” eseri, 22 ve 25 Mart tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, denizlerde sonsuza kadar dolaşmaya mahkûm olan “Uçan Hollandalı” adlı denizcinin hikayesi etrafında şekillenen eser, Wagner’in kendi yaşamına dair izler taşıyor. Sanatçının siyasi ve ekonomik zorluklar içinde varoluş mücadelesinin hikâyesini konu alan eser, sanatseverler ile bir kez daha buluşacak.

Uçan Hollandalı, 25 Mart Saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

RAMAZAN’DA MEHTER KONSERİ

Atatürk Kültür Merkezi’nde bir Ramazan geleneği gerçekleştirilecek. Tarihte dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağı olarak kabul edilen mehterin, aynı zamanda Ramazan ayında iftar ve sahur zamanında da gösteriler yaptığı biliniyor. Esnaf mehteri olarak kurulan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehter bölümü, Ramazan ayına özel hazırlanan repertuvarda, sevilen ilahilerle Atatürk Kültür Merkezi’nde mehter müziğinden örnekler verecek. Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer’in üstlendiği konserin mehterbaşı ise Şükrü Alkan.

Ramazan’da Mehter Konseri-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 25 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

ROMEO VE JULIET

William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri olan Sergey Prokofyev’in aynı adlı bale eseri; klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip. Bu başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak seyirciyi büyülemeye devam ediyor.

Birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanı olarak bilinen Romeo ve Juliet’in trajik hikȃyesi, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölenle sahneye taşınıyor. Klasik bale sanatında hikȃye anlatımının en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen ve dünya çapında sayısız kez sahnelenen eser, aşk, tutku, nefret ve fedakȃrlık gibi insan doğasının en güçlü duygularını zarif bir estetik içinde harmanlıyor. Klasik balenin teknik incelikleriyle birleşen dramatik anlatım, izleyenleri büyüleyen bir hikȃye deneyimi sunuyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor. Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 26 Mart 20.30 ve 27 Mart 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. DRACULA BİR DEHŞET KOMEDİSİ Ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan Kont Dracula’nın Londra’ya taşınmasıyla başlayan oyunun yönetmen koltuğunda Tayfun Güneyer oturuyor. Aşırı yakışıklı, karizmatik, süper narsist ve ultra zengin olan Dracula, bir gün Londra’da malikane satmak için evine gelen uysal emlakçı Jonathan Harker’ın nişanlısı Lucy’nin fotoğrafını gördüğünde, ona ilk görüşte aşık olur. Kalbini çalıp kanını emerek onu sonsuza kadar karısı yapmak için Transilvanya’daki evini terk edip Londra’ya gelir ve olaylar bu noktadan sonra hızla gelişir. Gordon Greenberg ve Steve Rosen’ın kaleme aldığı oyunda; Kont Dracula: Tamer Karadağlı, Jonathan Harker: Ahmet Burak Bacınoğlu, Lucy Wesfeldt: Başak Tanrıseven, Wallace Wesfeldt: Nezih Işıtan, Van Helsing: Şahnur Dedeoğlu Duman, Mina Wesfeldt: Mihriban Rezzan Seyhan, James Renfield: Cengiz Uzun, Kaptan / Havemercy/ Bekçi: Can Öztopçu, Cavendish/At Arabası Sürücüsü: Nevzat Cengiz, Çaycı / Worthington/ Mezarcı / Jekyll: Heran Akkayna ve Kitty: Simgem Baykara tarafından canlandırılıyor. Dracula Bir Dehşet Komedisi-Ankara Devlet Tiyatrosu; 26 Mart 20.30, 27 Mart 20.30, 28 Mart 20.30, 29 Mart 15.00 ve 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-ÇETİN EMEÇ’İ ANMA KONSERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri 28 Mart’ta, kendi dönemlerinde yetenek ve yaratıcılığı birleştirebilmiş iki önemli besteciye yer veriyor. İlk olarak solist Gökhan Aybulus’un yorumuyla Mozart’ın aydınlık melodileriyle bezeli Do minör Piyano Konçertosu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ardından Avusturyalı şef Andreas Ottensamer yönetimindeki orkestra, G. Mahler’in Alman Romantik dönem yazarı Jean Paul’ün Titan adlı romanından esinle bestelediği ilk senfonisini seslendirecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-Çetin Emeç’i Anma Konseri; 28 Mart 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. BURCU KARADAĞ & ALTAN ERKEKLİ "HİKAYELERLE İSTANBUL ŞARKILARI" İstanbul’un eşsiz ruhunu gözler önüne seren “Hikayelerle İstanbul Şarkıları”nda dinleyiciler; müzik ve edebiyatın büyülü buluşmasına tanıklık edecek. Etkinlikle; İstanbul ile özdeşleşmiş unutulmaz eserler, hikâyelerle harmanlanarak izleyiciye eşsiz bir atmosfer sunuyor. Projenin solisti, neyzen Burcu Karadağ, İstanbul’un ruhunu notalara taşırken; usta oyuncu Altan Erkekli, şarkılara eşlik eden hikayeleriyle izleyiciyi zamanın içinde bir yolculuğa çıkarıyor. “Hikayelerle İstanbul Şarkıları”, şarkıların ve hikayelerin iç içe geçtiği, izleyiciyi İstanbul’un geçmişinden bugüne taşırken bu eşsiz şehrin anılarına tanıklık ettiren bir deneyim sunuyor. Duygulara dokunan sesiyle Zeynep Bektaş, şehrin ruhunu notalara işleyen piyanosuyla Ozan Sarıboğa, İstanbul’un sesini yansıtan ritimlerin sahibi perküsyonuyla Erkan Kanat, kanunuyla İstanbul’un zarafetini dile getiren Serkan Halili sahnede izleyiciyle buluşuyor. Burcu Karadağ & Altan Erkekli "Hikayelerle İstanbul Şarkıları"; 29 Mart 2025 tarihinde saat 21.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası-Pop Art’ın İkonu; 4 0cak- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda. PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.