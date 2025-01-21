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        Haberler Gündem Drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza - Güncel haberler

        Drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, otomobiliyle drift yapan sürücünün cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, otomobil sürücüsünü tespit ederek 46 bin 392 TL idari para cezası uyguladı ve sürücünün ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 01:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 01:35
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        Drift yapan sürücüye para cezası
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        Bayraklı ilçesine bağlı Körfez Mahallesi’nde, dün öğlen saatlerinde otomobili ile drift yapan K.M., bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle gelen K.M.’nin bir anda drift yaptıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bu görüntüler çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti.

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        Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi tespit ederek durdurdu. Polis ekipleri, K.M.’ye karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL idari para cezası kesti.

        Ayrıca, şüpheli K.M.’nin 60 günlüğüne ehliyetine el konulurken, trafik güvenliği tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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