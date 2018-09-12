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Drone'lu denetim

İmar barışını fırsata çevirmek isteyenleri drone savacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılaşmaya karşı ‘drone' ile denetim yapacak. Bakanlık, Çinli Dahua Teknoloji'den X820 model drone almak için görüşmelere başladı

12.09.2018 - 09:10 | Güncelleme:

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon yapıyı kapsayan ve 31 Aralık 2017 öncesinde inşa edilmiş yapılar için başvuruların kabul edildiği İmar Barışı süreci devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yandan da, "İmar Barışı"nı fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimlerini sürdürüyor.
Eray Görgülü'nün Hürriyet'teki haberine göre imar affının ardından özellikle Karadeniz'de yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine, havadan denetimlere başlamak isteyen bakanlık, rüzgâra dayanıklı, termal kameralarla çalışabileceği drone arayışına girdi. Bakanlık, kaçak yapılaşmaya karşı daha etkin olabilecek havadan denetim yöntemleri üzerinde çalışırken, bu kapsamda Çin'in en büyük teknoloji firmalarından Dahua Teknoloji'yle işbirliğine hazırlanıyor.

ANKARA'DA DENEME UÇUŞLARI YAPILDI

Bu kapsamda bakanlık, Çinli firma Dahua Teknoloji'den teklif isterken, firma yöneticileri bu hafta Ankara'ya gelerek bakanlık yetkilileriyle görüşmelere başladı. Bakanlığın ilk etapta projeye 3 adet drone ile başlamak istediği öğrenilirken, Dahua Teknoloji, Türkiye'ye X820 modelini önerdi. Bakanlık ve firma teknik elemanlarının katılımıyla Ankara'da deneme uçuşları yapılırken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

5 KİLOMETREKARELİK ALANI TARAYABİLİYOR

Çinli firmanın Türkiye'ye önerdiği X820, saatte 54 kilometre rüzgâra karşı koyabiliyor, 1500 metre yükselebiliyor ve 5 kilometrekarelik alanı tarayabiliyor. Optik zumla hedefe yakınlaşabilen drone, termal kameralarla ısıya duyarlı bir şekilde de çalışabiliyor. Bakanlık, rüzgara dayanıklı, termal kameralı drone'larla özellikle Karadeniz'deki yaylaların yanı sıra ormanlık alanlarda fırsatçıların önüne geçmek isterken, bundan sonra da kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mücadele hedefliyor.

 

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