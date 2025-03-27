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        Haberler Gündem Çevre DSİ, Aras'ta balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı | Son dakika haberleri

        DSİ, Aras Nehri’nde balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı

        Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Bölge Müdürlüğü, Aras Nehri'n Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünden geçen bölümündeki balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:06
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        DSİ, Aras'ta balık ölümlerinin yaşandığı arkı kapattı
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        Karsı'ın Kağızman ilçesinde Aras Nehri'nin Denizgölü köyünden geçen bölümünde şubat sonu ve mart ayının ilk haftasında toplu balık ölümleri yaşandı.

        Yüzlerce balığın öldüğü bölgede köylüler, can çekişen balıkları çuvallara doldurarak derelere taşıdı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Bölge Müdürlüğü, balık ölümlerinin Denizgölü köyü, köy yolu paralelinde bulunan Aras Nehri'nden ayrılan ark içinde meydana geldiğini açıkladı.

        Aras Nehri'nin geçtiği Denizgölü köyü yakınlarında inceleme yapan DSİ ekipleri, bölgede yeni balık ölümlerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, nehirden ayrılan arkı iş makineleriyle kapattı.

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