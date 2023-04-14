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DHA

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra DSÖ kurulduğunda, Batı Pasifik ülkeleri ve bölgelerindeki halkın ortalama ömrünün 40 ile 50 yıl arasında olduğunu belirten yetkililer, bazı yerlerde doğan bebeklerin yaklaşık yarısının, yetersiz sağlık hizmetleri ve çalışanları sebebiyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

DSÖ, o zamanlar halk sağlığının çiçek hastalığı ve çocuk felci sebebiyle tehdit altında olduğunu, bunun yanı sıra sıtma ve diğer tropikal hastalıkların büyük risk oluşturduğunu belirtti.

İNSAN ÖMRÜ ORTALAMA 77 YILA ÇIKTI

DSÖ Batı Pasifik’te kurumun, son 75 yılda yaptığı sağlık çalışmaları, yatırımlar, eğitimler ve sağlık çalışmaları sayesinde ortalama insan ömrünün geçen 75 yıl içinde 30 yıl uzayarak ortalama 77 yıla çıktığının altı çizildi. DSÖ Batı Pasifik Bölgesinde 37 ülke ile 1.9 milyardan fazla kişi bulunuyor.