DSÖ'den Avrupa'ya yeni dalga uyarısı! 0:00 / 0:00

Reuters

Koronavirüs salgınıyla mücadelede birçok ülke kısıtlamalar gevşerken, hayat normale dönüyor. Ancak son günlerde koronavirüs çok daha bulaşıcı delta varyantı türü endişe yaratıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa genelinde koronavirüs vakalarında 10 haftalık bir düşüşün ardından vakaların artmasıyla yeni bir dalganın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Disiplinin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Kluge, "Geçtiğimiz hafta vakaların yüzde 10'u seyahat, toplantı ve sosyal kısıtlamaların kaldırılması sebebiyleydi" dedi.

Delta varyantının endişeleri artırdığını belirten Kluge, "Hızla yayılıyor. Ülkelerin çabalarına rağmen, milyonlarca kişi aşısız kaldı" ifadelerini kullandı.

Kluge, "Disiplini bırakırsak Avrupa bölgesinde yeni bir dalga olabilir" uyarısında bulundu.