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DSÖ'den yeni maske kararı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),korona virüsten korunmak için maske kullanımıyla ilgili önerisini değiştirerek kamusal alanlarda sağlıklı kişilerin de maske takmasını tavsiye etti. DSÖ ayrıca, doğru kullanılması durumunda kumaş maskelerin de koruyucu olabileceğini açıkladı.

DSÖ
İHA

Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsten korunmak için maske takılması konusundaki önerisini değiştirdi.

DSÖ’den yapılan açıklamada, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamusal alanlarda maske kullanılması uyarısı yapıldı. DSÖ, daha önce yaptığı açıklamalarda, sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olduğuna ilişkin yeterli derecede kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütünden Dr. Maria Van Kerkhove, hastalığın bulaşma riskinin bulunduğu bölgelerde doğru kullanılması durumunda kumaş maske takılabileceğini söyledi. Maske ile potansiyel damlacıkların bulaşmasının engellendiğine ilişkin kanıtlar elde edildiğini ifade eden Kerkhove, sosyal mesafenin de korunması gerektiğini hatırlatarak “Hükümetlere, halkı maske takmaya teşvik etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Son verilere göre bugüne kadar dünya genelinde 6.8 milyon korona virüs vakası tespit edilirken, 398 bin 260 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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