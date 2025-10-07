Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık DSÖ: Dünyada halen her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı | Sağlık Haberleri

        Dünya Sağlık Örgütü: Dünyada halen her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanılan kişi sayısında yaşanan azalmaya rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSÖ: Dünyada halen her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DSÖ, küresel olarak tütün kullanımıyla ilgili yeni raporunu açıkladı. Dünya genelinde sigara tüketiminin azaldığı ancak tütün salgınının henüz bitmediği aktarılan raporda, 2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısının 2024'te 1,2 milyara düştüğü kaydedildi.

        Raporda, 2010'dan bu yana tütün kullanan kişi sayısının 120 milyon azaldığı, bunun da göreceli olarak yüzde 27'lik bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

        Milyonlarca insanın tütünü bırakması veya başlamamayı tercih etmesine rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, tütün kullanımının her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmaya devam ettiği bilgileri paylaşıldı.

        REKLAM

        "DÜNYA GENELİNDE 100 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ARTIK ELEKTRONİK SİGARA KULLANIYOR"

        Raporda, küresel elektronik sigara kullanımına ilişkin rakamların endişe verici olduğunun altı çizildi.

        "Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan artık elektronik sigara kullanıyor" denilen raporda, bu 100 milyon kişiden çoğunluğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere en az 86 milyonunu yetişkinlerin, en az 15 milyonunu ise 13-15 yaşında ergen çocukların oluşturduğu belirtildi.

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya genelindeki ülkelerin tütün kontrol çabaları sayesinde milyonlarca insan tütün kullanımını bırakıyor veya tütün kullanmaya başlamıyor" ifadesini kullandı.

        Tütün endüstrisinin, bu güçlü ilerlemeye, gençleri agresif bir şekilde hedef alan yeni nikotin ürünleriyle karşılık verdiğini vurgulayan Ghebreyesus, hükümetlere, kanıtlanmış tütün kontrol politikalarını uygulamada daha hızlı ve daha güçlü hareket etme çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam