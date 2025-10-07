DSÖ: Dünyada halen her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı

DSÖ, küresel olarak tütün kullanımıyla ilgili yeni raporunu açıkladı. Dünya genelinde sigara tüketiminin azaldığı ancak tütün salgınının henüz bitmediği aktarılan raporda, 2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısının 2024'te 1,2 milyara düştüğü kaydedildi.

Raporda, 2010'dan bu yana tütün kullanan kişi sayısının 120 milyon azaldığı, bunun da göreceli olarak yüzde 27'lik bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

Milyonlarca insanın tütünü bırakması veya başlamamayı tercih etmesine rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, tütün kullanımının her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmaya devam ettiği bilgileri paylaşıldı.

"DÜNYA GENELİNDE 100 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ARTIK ELEKTRONİK SİGARA KULLANIYOR"

Raporda, küresel elektronik sigara kullanımına ilişkin rakamların endişe verici olduğunun altı çizildi.

"Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan artık elektronik sigara kullanıyor" denilen raporda, bu 100 milyon kişiden çoğunluğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere en az 86 milyonunu yetişkinlerin, en az 15 milyonunu ise 13-15 yaşında ergen çocukların oluşturduğu belirtildi.