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        Haberler Sağlık DSÖ: Hepatit B ve C enfeksiyonları nedeniyle her gün 3 bin 500 kişi ölüyor

        DSÖ: Hepatit B ve C enfeksiyonları nedeniyle her gün 3 bin 500 kişi ölüyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde hepatit B ve C enfeksiyonları nedeniyle her gün 3 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:40
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        DSÖ: Hepatit B ve C, her gün 3 bin 500 kişiyi ölüyor
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        DSÖ'nün yayımladığı "2024 Küresel Hepatit Raporu"nda, hepatit nedeniyle yaşanan ölümlerin arttığı belirtildi.

        Raporda, viral hepatitten yılda 1,3 milyon kişinin öldüğü kaydedilirken, hepatitin, dünya genelinde bulaşıcı hastalıklar nedeniyle yaşanan ölümlerin ikinci en büyük sebebi olduğu aktarıldı.

        DSÖ'nün 187 ülkeden aldığı yeni verilere göre, viral hepatit nedeniyle tahmini ölüm sayısının 2019'da 1,1 milyondan 2022'de 1,3 milyona yükseldiği belirtilen raporda, "Bu ölümlerin yüzde 83'üne hepatit B, yüzde 17'sine ise hepatit C neden oldu. Hepatit B ve C enfeksiyonları nedeniyle dünya genelinde her gün 3 bin 500 kişi ölüyor" bilgisi verildi.

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        Raporda, tahminlerin, 2022'de 254 milyon kişinin hepatit B, 50 milyon kişinin ise hepatit C ile yaşadığını gösterdiği aktarıldı.

        Ayrıca raporda, kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarının yarısının 30-54 yaş arası kişiler, yüzde 12'sinin ise 18 yaş altı çocuklar arasında olduğu bildirildi.

        HER GÜN 6 BİNDEN FAZLA KİŞİYE VİRAL HEPATİT BULAŞIYOR

        Dünya genelinde hepatit vakalarında hafif bir düşüş yaşandığı kaydedilen raporda, 2019'da 2,5 milyon olan yeni enfeksiyon sayısının 2022'de 2,2 milyona gerilediğinin altı çizildi.

        Raporda, "Her gün 6 binden fazla kişiye viral hepatit bulaşıyor" ifadesi kullanıldı.

        Dünya genelinde, kronik hepatit B enfeksiyonuyla yaşayanların yalnızca yüzde 13'üne teşhis konulduğu ve 2022 sonunda yaklaşık yüzde 3'üne (yaklaşık 7 milyon kişi) antiviral tedavi uygulandığı kaydedilen raporda, hepatit C hastalarının yüzde 36'sına teşhis konulduğu ve yüzde 20'sinin (yaklaşık 12,5 milyon kişi) tedavi gördüğü kaydedildi.

        Raporda, "Bu sonuçlar, 2030'a kadar kronik hepatit B ve hepatit C ile yaşayan kişilerin yüzde 80'inin tedavi edilmesine yönelik küresel hedeflerin çok altında kalıyor. Ancak 2019'da bildirilen son tahminlerden bu yana tanı ve tedavi kapsamında hafif ama tutarlı bir iyileşmeye işaret ediyor" denildi.

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        Viral hepatitin dağılımı bölgesel olarak değişirken, Afrika bölgesinde yeni hepatit B enfeksiyonlarının yüzde 63'ünün görüldüğü belirtildi.

        Hepatit B ölümlerinin yüzde 47'sinin görüldüğü Batı Pasifik Bölgesi'nde ise teşhis konulan kişiler arasında tedavi oranının yüzde 23 olduğu, bunun ölümleri azaltmak için yeterli olmadığının altı çizildi.

        Viral hepatit hastalığının 2030'a kadar eliminasyonu için test ve teşhise erişimin genişletilmesi ile yenilikçi finansmanın harekete geçirilmesi gibi tavsiyeler de raporda yer aldı.

        "RAPOR ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO ÇİZİYOR"

        Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, raporun endişe verici bir tablo çizdiğini belirtti.

        Ghebreyesus, "Hepatit enfeksiyonlarını önlemede küresel düzeyde ilerleme olmasına rağmen hepatitli çok az kişiye teşhis ve tedavi uygulandığı için ölümler artıyor. DSÖ, hayat kurtarmak ve bu eğilimi tersine çevirmek için ülkelerin ellerindeki tüm araçları, erişilebilir ücretlerle kullanmalarını desteklemeye kararlı" değerlendirmesinde bulundu.

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