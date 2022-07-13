DSÖ açıkladı! 10 bine yaklaştı 0:00 / 0:00

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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği salgınında son durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, virüsün endemik ve endemik olmadığı 63 ülkede toplam 9 bin 200 vakayı doğruladıklarını kaydetti ve can kaybı sayısında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Virüs nedeniyle acil durum ilan edilme ihtimaline dair Ghebreyesus, "Acil Durum Komitesi, maymun çiçeği vakalarındaki eğilim ve virüsle mücadele yöntemlerinin etkililik oranını değerlendirmek üzere haftaya toplanacak. Ülkelerin bu salgınla nasıl mücadele etmesi gerektiği konusunda tavsiyeler verilecek" dedi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ghebreyesus, maymun çiçeğine karşı aşı geliştirilmesi ve dağıtılmasıyla alakalı DSÖ'nün ilgili ülkelerle müzakerelere başladığını vurgulayarak, "DSÖ olarak çeşitli ülkeler ve uzmanlarla, salgına ilişkin daha ileri araştırmalar yapılmasına dair görüşmeleri sürdürüyoruz" bilgisini paylaştı.

DSÖ, 7 Temmuz'daki maymun çiçeği raporunda, virüs nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.