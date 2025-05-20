DSÖ Salgın Anlaşması, Dünya Sağlık Asamblesi'nde resmi olarak kabul edildi

Ghebreyesus, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"DSÖ Salgın Anlaşması, DSA tarafından resmen kabul edildi. DSÖ'ye üye devletlere, halklarını ve dünyayı daha güvenli kılma yönündeki taahhütlerinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, küresel sağlık için tarihi bir anın yaşandığını kaydetti.

Ghebreyesus'un paylaşımında, üye ülkelerin temsilcilerinin kararı alkışlarla kutladığı görüldü.

DSÖ Salgın Anlaşması, dün DSA'nın A Komitesi'nde 124 lehte ve 11 çekimser oyla kabul edilmiş, nihai kararın DSA'da alınacağı bildirilmişti.

DSÖ'den yapılan açıklamada da DSÖ Salgın Anlaşması'nın, DSA tarafından bugün yapılacak Genel Kurul oturumunda nihai kabul için değerlendirileceği belirtilmişti.

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Açıklamada, "Salgın Anlaşması kararının onaylanması, hükümetlerin Covid-19 salgını sırasında başlattığı ve salgınları önleme, bunlara hazırlanma ve yanıt vermedeki boşluklar ile eşitsizlikleri ele almak için dünyanın ilk anlaşmasını müzakere etmek üzere üç yıldan uzun süren bir sürecin ardından geldi. Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, DSÖ Anayasası'nın 19. Maddesi uyarınca kabul edildi" ifadelerine yer verilmişti.