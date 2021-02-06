DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu

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Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünde ekrana gelen 'Gerçek Fikri Ne' programının canlı yayın konuğu olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasıyla birlikte gelişen protestoları yorumlayan Aksakal şöyle konuştu: "Rektörün atanması etik olmayabilir ama yasal açıdan bir sorun yok. Üniversite dışındaki unsurlar haklı görülemez"

"CUMHURBAŞKANI HÜKÜMETİ KURABİLİR ANCAK..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği ile ilgili çağrısını değerlendiren DSP Lideri Aksakal şu ifadeleri kullandı: Anayasa çalışmaları ombudsman-denetçi gözetiminde yapılmalı. Reform önerimizi HDP hariç herkesle paylaştık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlamında bir anayasal düzen var. Bu sistem en az 360 milletvekili anayasa değişikliği kanunu çıkaracak ki referanduma gidilsin. Kamuoyu yoklamalarını ciddiye alacaksak, başka bir yöntem de yok elimizde mevcut manzarada ne muhalefetin ne iktidarın 400 milletvekilini elde etme imkanı yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bizim için Anayasa referandumu olduğu dönemde karşı çıktığımız bir sistem. Bunu değiştirmek anayasa değişikliğiyle olabilir. Bunu sağlamanın yolu da seçimlerden geçiyor. Cumhurbaşkanı hükümeti kurabilir, bunda bir mahsur yok ama Cumhurbaşkanı her konuda tek seçici, tek karar verici olamaz. Belki sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresindekiler tam olarak doğru bilgi aktarıyorlar mı bilemiyorum. İlahi adalete olan inancımız varsa topluma karşı adil olacak yöntemleri belirlememiz gerekiyor. Özetle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin işleyişine dair itirazımız var.

Aksakal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ANLADIĞIM KADARIYLA BARAJDA DEĞİŞİKLİK OLACAK"

Biz DSP olarak partinin programında yeni bir anayasa yapılması hususu ortaya koyulmuş. Halkın yönetime etkin katılımını sağlayacak, üretilen katma değerlerin hakça paylaşımını kurgulayacak, gerek ticari anlamda gerek sosyal anlamda her türlü hakkın verildiği yeni bir anayasa yazılması DSP'nin kuruluş programında yazılan bir husus. Parti programımızda bu durum var, yeni anayasa çalışmalarını tetiklemiş olabiliriz. Anladığım kadarıyla seçim barajında değişiklik olacak.

"HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKASININ YANINDAYIZ"

Bizim kendimize özgü bir duruşumuz var. Hakikaten demokrasiye inanıyorsak, birbirimizin hakkına riayet etmemiz gerekmiyor mu? 35 yıllık siyasi partiyiz, devleti üç defa yönetmiş. Hükümetin dış politikada bugün uyguladığı tüm politikaların yanındayız. Yarın seçim sathi mailine girdiğinde eğer AK Parti tırnak içinde 'HDP ile işbirliği yaparız' derse biz olmayız...