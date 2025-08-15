Dua Lipa'dan erken doğum günü kutlaması

Dua Lipa, 22 Ağustos'ta 30 yaşına girecek. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, doğum günü kutlamalarına erken başladı.

Dua Lipa, doğum gününü nişanlısı oyuncu Callum Turner, annesi Anesa Lipa ve kız kardeşi Rina Lipa ile arkadaşlarının katılımıyla kutladı.

Tatil bölgesinde kutlama yapan ünlü şarkıcı, derin dekolteli beyaz kıyafetiyle dikkat çekti.

Dua Lipa, erken doğum günü coşkusunu yansıtan fotoğraflarını ve 35 yaşındaki nişanlısıyla verdiği samimi pozları sosyal medyada paylaştı.

REKLAM

Dua Lipa; paylaşımına; "En sevdiğim adada, Simon'ın benim için yaptığı muhteşem elbiseyi giyerek, en sevdiğim insanlarla erken doğum günü kutlamaları... 30 yaş için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı. Lipa, bulunduğu adanın adını vermese de şarkıcının bir süredir İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yapıyor.

Evlilik hazırlığı yapan Dua Lipa, haziran ayında Callum Turner ile nişanlandığını açıklamıştı.

Hayranlarının Aralık 2024'te bir Noel arifesi fotoğrafında ilk kez gördüğü nişan yüzüğü hakkında konuşan Dua Lipa, Callum Turner'ın evlenme teklifi yapmadan önce kız kardeşine ve en yakın arkadaşlarına bu yüzük hakkında danıştığını anlatmıştı. Yüzük hakkında; "Ona bayılıyorum. Tam benlik" diyen Lipa; "Hayatının geri kalanını birlikte geçireceğin kişinin seni çok iyi tanıdığını bilmek güzel" ifadesini kullanmıştı.