Dua Lipa nişanlandı
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı
Dua Lipa, 2025'e gelin adayı olarak giriyor. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcının, oyuncu sevgilisi Callum Turner ile nişanlandığı ortaya çıktı.
Ünlü çitin, Noel gecesi evlilik yolunda ilk adımı attığı İngiliz basınına yansıdı.
The Sun Gazetesi'nin haberine göre; bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan çift, sessizce evlilik kararı aldı. İkilinin, bu mutlu haberi yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle paylaşıp birlikte kutlama yapmayı planladığı söyleniyor.