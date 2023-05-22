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Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda

'Omar La Fraise' adlı filmin prömiyerine sevgilisi Romain Gavras ile birlikte katılan Dua Lipa'nın neşeli halleri dikkat çekti. Çift, kırmızı halıda objektiflere poz vererek mutluluklarını sergiledi

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  • Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Romain Gavras ile birlikte ilk kez kırmızı halıya çıktı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ile Fransız yönetmen Davras, 2023 Cannes Film Festivali kapsamında 'Omar La Fraise' adlı filmin prömiyerine katıldı.
  • Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    İlk kez bu yılın başında partide görülen ve ardından dünyaca ünlü bir markanın defilesini birlikte izleyen çift, bu kez kırmızı halıya birlikte çıktı.
  • Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    Bir hayli neşeli oldukları görülen Lipa ile Davras, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.
  • Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    Bir dönem Anwar Hadid, Isaac Carew ve Jack Harlow ile aşk yaşayan Lipa da kırmızı halıda siyah elbisesi ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
  • Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    ARNAVUTLUK VATANDAŞI OLMUŞTU

    Öte yandan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, geçtiğimiz yıl Dua Lipa'ya müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini duyurmuştu.

    Lipa, Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümünde vatandaşlık yemini etmişti. Bajram Begaj, Dua Lipa’ya, Arnavutların uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin bir onur olduğunu belirtmişti.
  • Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    "GURUR VERİCİ"

    Arnavutluk’un başkenti Tiran’da belediye binasında vatandaşlık yemini etmeden önce Lipa, "Ben de belgelerle Arnavut olacağım" demişti.

    Şarkıcı, vatandaşlık yemini ettiği ve belgeleri imzaladığı anları sosyal medyada paylaşmıştı. Lipa, “Arnavutluk vatandaşlığı almak gurur verici” notunu düşerek Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile Tiran Belediye Başkanı’na teşekkür etmişti.

    Lipa, “Böyle bir kabul ve sevgi tarif edilemez büyük bir mutluluk” şeklinde konuşmuştu.

    Şarkıcı, daha sonra vesikalık fotoğraf çektirmiş, parmak izi vermiş, kimlik ve pasaport için başvuru formu da imzalamıştı.
  • Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    MÜZİK DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI

    Son yıllarda müzik dünyasının parlayan isimlerinden olan Dua Lipa, 22 Ağustos 1995'te Londra’da dünyaya geldi.

    Lipa, 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak 'Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı. Dua Lipa, daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Şarkıcı, 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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