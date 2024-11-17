Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşındaydı? Muazzez İlmiye Çığ hayatı ve kariyeri
Dünyaca ünlü Türk arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Sümer uygarlığına dair yaptığı çığır açıcı araştırmalarla tanınan Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Ölümü, yazarı olduğu Kaynak Yayınları tarafından kamuoyuna duyuruldu. "Kimdir?" sorusunun yanıtını hayatı boyunca bilime adadığı çalışmalarıyla veren Çığ, Sümeroloji alanında bir dönemin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Bilim dünyasında kalıcı bir iz bırakan değerli bilim insanı, Türkiye'nin kültürel mirasına katkılarıyla da daima hatırlanacak. İşte Muazzez İlmiye Çığ hayatı ve kariyeri...
Sümeroloji alanındaki eşsiz çalışmalarıyla adını tarihe yazdıran Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında yaşamını yitirdi. Çığ, Türk bilim tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak arkeoloji, dilbilim ve tarih alanlarında sayısız başarıya imza attı. Sümer tabletlerini gün yüzüne çıkaran çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Çığ, uzun yıllar boyunca bu alanda genç kuşaklara ilham verdi. Vefat haberi, yazarı olduğu Kaynak Yayınları tarafından duyuruldu. "Muazzez İlmiye Çığ kimdir?" sorusu, yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan bir kültür elçisi yanıtını taşıyor. İşte Muazzez İlmiye Çığ hayatı hakkında bilgiler...
110 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi. Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı.
Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaynak yayınları tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun." denildi.
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?
Muazzez İlmiye Çığ, anne ve babası Türkiye'ye göç etmiş Kırım Tatarları olan bir ailenin çocuğu olarak, 1914 yılında I. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Bursa'da dünyaya geldi.
1919 yılında, henüz beş yaşındayken Yunan Ordusu'nun İzmir işgali nedeniyle ailesi Çorum’a taşındı. Babası öğretmenlik yaparken, Muazzez burada ilköğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne giren Çığ, 1931 yılında mezun oldu.
Eğitimine devam eden Çığ, 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Hititoloji bölümüne başladı ve 1940'ta mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerinde uzmanlaştı. Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması konusundaki çalışmalarıyla bu alanda önemli bir otorite haline geldi.
Laiklik ve kadın hakları savunuculuğu ile tanınan Çığ, bu konularda yazılar yazdı ve eserler üretti. Sümer mitolojisi ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalar, tarih ve uygarlık araştırmalarına büyük katkılar sundu. En önemli eserlerinden biri olan Sümerlilerde Tufan, Tufan Hikayeleri ve Nuh Tufanı, Sümer mitolojisi ile dini metinler arasındaki bağlantıları inceleyerek geniş bir okur kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı. Muazzez İlmiye Çığ, hem akademik çalışmaları hem de toplumsal sorunlara olan duyarlılığıyla Türkiye’nin saygın bilim insanlarından biridir.
İLMİYE ADI NEDEN KONULDU?
Gazeteci Sedef Kabaş’ın ‘Sümer Kraliçesi’yle yaptığı nehir söyleşi “Muazzam Muazzez” isimli kitapta İlmiye adının nereden geldiği bilgisi yer almıştı. Kitapta aktarıldığına göre daha doğmadan, babası “Kızıma Fransızca ve keman dersi aldıracağım” demiş. İsmini ‘ilim sahibi’ olsun diye “İlmiye” koymuş.
ESERLERİ
Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni (1995), Sümerli Ludingirra- Zaman Tüneliyle Yolculuk (1996), İbrahim Peygamber - Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre (1997), İnanna’nın Aşkı / Sümer’de İnanç ve Kutsal Evlenme (1998), Zaman Tüneliyle Sümer’e Yolculuk (1998), Hititler ve Hattuşa / İştar’ın Kaleminden(2000), Gılgameş / Tarihte İlk Kral Kahraman (2000), Ortadoğu Uygarlık Mirası (2002), Ortadoğu Uygarlık Mirası 2 (2003), Sümer Hayvan Masalları (2003), Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği (2004), Vatandaşlık Tepkilerim (2004), Atatürk Düşünüyor (2005), Sümerlilerde Tufan / Tufan’da Türkler (2008)