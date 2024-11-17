1919 yılında, henüz beş yaşındayken Yunan Ordusu'nun İzmir işgali nedeniyle ailesi Çorum’a taşındı. Babası öğretmenlik yaparken, Muazzez burada ilköğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne giren Çığ, 1931 yılında mezun oldu.

Eğitimine devam eden Çığ, 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Hititoloji bölümüne başladı ve 1940'ta mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerinde uzmanlaştı. Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması konusundaki çalışmalarıyla bu alanda önemli bir otorite haline geldi.