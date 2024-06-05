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        Haberler Gündem Güncel Dubaların üzerinde mahsur kaldılar | Son dakika haberleri

        Dubaların üzerinde mahsur kaldılar

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denizdeki dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:34
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        Dubaların üzerinde mahsur kaldılar
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        Yalova Çiftlikköy sahilinde, 4 gencin üzerine çıktığı dubalar, bağlı oldukları iplerin kopması nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Gençler, bağırarak sahildeki vatandaşlardan yardım istedi.

        Gençleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi kurtardı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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