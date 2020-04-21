Ezogelin çorbası mercimek çorbasıyla aynı aileden gelen içerisinde pirinç ve bulgur bulunduran bir çorba çeşididir. Pratik ve Hızlı olarak yapmak istediğinizde ise düdüklü tencerede ezogelin çorbanızı yapabilirsiniz.

Düdüklü Tencerede Ezogelin Çorbası Malzemeler;

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 silme yemek kaşığı bulgur

2 silme yemek kaşığı pirinç

1 adet orta boy soğan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

7-8 su bardağı su

1 tepeleme çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1, 5 tatlı kaşığı nane

Tuz

Düdüklü Tencerede Ezogelin Çorbası Nasıl Yapılır?