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Düğün çiçekleri Ovacık'ı sarıya boyadı

AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düğün çiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Ovacık sarıya boyandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, göz alıcı bir güzellik sunuyor.

AA'nın haberine göre her yıl mayıs ayının ilk haftasında ilçeye bağlı Konaklar, Paşadüzü, Kızık, Çakmaklı ve Koyungölü köylerindeki tarlalarda açan sarı düğün çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Munzur dağlarının zirvesinden yarısına kadar uzanan kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle kentten ve çevre illerden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Çakmaklı köyünde yaşayan Ali Can Bişkin,ilkbahar mevsimiyle beraber köyünün rengarenk olduğunu söyledi.

Düğün çiçeklerinin köyünü güzelleştirdiğini belirten Bişkin, şöyle konuştu:

"Doğayla iç içe olmak çok güzel bir duygu. Okuldan arta kalan zamanımda köpeğimle birlikte doğada vakit geçiriyoruz. Şu sıralar köyümüzdeki tarlalarda düğün çiçekleri açtı. Köpeğimle birlikte bazen bu çiçeklerin arasında gezintiye çıkarak oyun oynuyoruz. Her yer sapsarı olmuş. Çiçeklerin bu göz alıcı güzelliği arasında bulunmaktan ve doğanın bu temiz havasını teneffüs etmekten dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum."

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