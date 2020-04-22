Ülkemizin her yöresinde bilinen ve farklı şekillerde hazırlanan Düğün çorbasının bu tarifte pratik ve kolay yapılanını sizlerle buluşturuyoruz. Çorba olarak bilinmesine karşın başlıca ana yemek gibi doyurucu ve besleyicidir. Etli veya etsiz seçeneği vardır. Damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Etli olması daha çok lezzet katıyor çorbaya.

Düğün Çorbası Malzemeler;

500 gram kuzu gergedan eti

1,5 litre su

Terbiyesi için:

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 su bardağı su

Üzeri için:

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Düğün Çorbası Nasıl Yapılır?