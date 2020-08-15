İHA

İstanbul Kağıthane'de, dün saat saat 17.30 sıralarında, TEM otoyolu Edirne istikametinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks cip sağ şeritte giderken aniden durdu. Sağ şeritten gelen Kutay Ecevit (26) yönetimindeki motosiklet, lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı.

MOTOSİKLET YOLA SAVRULDU

İHA'da yer alan habere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü lüks cipe çarparak yola savruldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit ve arkasında oturan Elif Meltem Narman (32) yere düştü. O esnada sol şeritten gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil yere düşen Meltem Narman’a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalede Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman’ın cenazeleri Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

16 GÜN SONRA EVLENECEKLERDİ

Düğün davetiyelerini dağıtmak için çıktıkları yolda feci kaza sonrası hayatlarını kaybeden çiftin 30 Ağustos’ta evlenecekleri öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden ve 16 gün sonra evlenecek olan çiftin davetiyelerinin ise yola savrulduğu görüldü.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına kadar gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZAYLA İLGİLİ 2 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri 1’i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yabancı plakalı lüks cip sürücüsü ile 2 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.