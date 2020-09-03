İHA

Erzincan'da, uyarılmasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine idari para cezası uygulandı.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesinde bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı. Kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek, 900 TL idari para cezası uygulandı.

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