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Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! 2021 düğünler serbest mi, yasak mı?

İçişleri Bakanlığı 16 Mayıs Pazar günü yayınladığı genelgeyle 17 günlük tam kapanma tedbirlerinin ardından uygulanacak normalleşme adımlarını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Bu sabah (17 Mayıs) itibarıyla uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme kapsamında düğün salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 düğün, kına, nişan, sünnet düğünü yapılacak mı, serbest mi, yasak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! 2021 düğünler serbest mi, yasak mı?

Tam kapanma kısıtlamaları bitti, kademeli normalleşme dönemi başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden biri de düğün salonlarıyla ilgiliydi. 2021 yazı için evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar kademeli normalleşme tedbirlerinde düğün salonlarının açılıp açılmayacağını merak ediyordu. 2021 düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme sürecinde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

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