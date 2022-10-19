Hatay'da edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçe merkezinde, bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı.
DARP EDİLDİ İDDİASI
İHA'da yer alan habere göre tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, İKİ KİŞİ YARALANDI
Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı. Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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