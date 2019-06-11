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Sivas'ta düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesiyle 16 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. Ağrı'daki bir düğünden Denizli'ye dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu A.U.'nun (62) kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü A.U. ile minibüste bulunan G.U. (37),N.Ö. (34),N.U. (22),A.A. (65),C.U. (65),M.U. (32),H.U. (1) H.N.A. (9),E.U. (9),E.U. (1),A.S.G. (12),E.U. (12),B.G. (8),C.A. (8) ve A.K.G. (5) hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazılarının ayakta tedavi edildiği belirtildi.