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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Düğüne gidiyorlardı: 1 ölü, 3 yaralı

        Konya'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Konya'da, kontrolden çıkan minibüs yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araçtakilerin, yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:03
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        Düğüne gidiyorlardı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Konya'da, minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Havva İ. idaresindeki minibüs, Beyşehir ilçesi Bayındır Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki F.İ, A.İ. ve M.İ, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Konya'ya sevk edilen Havva İ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.İ. ve M.İ. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Araçtakilerin, yakınlarının düğünü için Beyşehir'den Konya'ya gittiği öğrenildi.

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