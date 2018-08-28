Davetlilere verilen hediyelikler kaldırılsın

Burdur'un Gölhisar Belediye Meclisi, ilçede geleneksel olarak üç gün süren düğünlerin iki günle sınırlandırılması ve "oku" adı verilen hediye göndererek yapılan düğün davetinin, ilan yoluyla yapılmasını tavsiye eden karar aldı.

Gölhisar Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında, rutin gündem maddelerinin yanı sıra ilçedeki düğünlerin üç gün sürmesi ve davetlerin "oku" adı verilen hediye gönderimiyle yapılmasının yol açtığı mali sorunlar da görüşüldü.

Görüşmeler sonunda meclis, ilçe halkına geleneksel olarak üç gün süren düğünlerin iki günle sınırlandırılmasını ve düğün davetlerinin "oku" yerine, toplumun genelinde olduğu gibi kağıt davetiye, hatta belediye hoparlörü ya da internet sitesinden ilan yoluyla yapılmasını tavsiye eden karar aldı.

"GENÇLER, SIKINTILI GÜNLERE DEĞİL, GELECEĞE HAZIRLANMALI"

Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, yaptığı açıklamada, ilçede devam eden düğün adetlerinin aileleri zorladığını belirterek, yeni aile kuran gençlerin maddi olarak sıkıntılı günlere değil, mutlu ve umutlu bir geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti.

İlçede düğünlerin üç gün sürdüğünü, düğün davetlerinin de "oku" denilen havlu, gömlek, seccade ve bez gibi hediyeliklerle yapıldığını anlatan Canural, şunları kaydetti:

"Belediye Meclisi olarak aldığımız tavsiye kararı ile 'oku' yerine davetiye kartı dağıtımı ya da hoparlör, sosyal paylaşım siteleri ve belediyemiz resmi internet sitesi gibi iletişim kanallarından davetlerin yapılmasını ve düğün süresinin iki güne indirilmesini tavsiye ettik. Bundan sonra düğün yapacak vatandaşlarımız, şahsımı ve belediye meclis üyelerimizi düğünlerine davet edecekleri vakit sadece sekreterlik birimine not bırakmaları yeterlidir."

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