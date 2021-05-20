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Düğünler ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da Düğün salonları ne zaman açılacak? Son açıklama...

Düğünler ne zaman başlayacak? Sorusu evlenmeyi bekleyen milyonlarca çift tarafından merak konusu oldu. Kademeli normalleşme kapsamında Düğünler yasaklanmıştı. Peki, 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı?

Düğünler ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da Düğün salonları ne zaman açılacak? Son açıklama...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden biri de düğün salonlarıyla ilgiliydi. 2021 yazı için evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar kademeli normalleşme tedbirlerinde düğün salonlarının açılıp açılmayacağını merak ediyordu. 2021 düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme sürecinde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

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