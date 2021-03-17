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Dündar Bey nasıl öldü? - Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir, neden öldü? Dündar Bey biyografisi

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarının anlatıldığı Kuruluş Osman dizisinde Ragıp Savaş'ın hayat verdiği Dündar Bey ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki Dündar Bey kimdir, nasıl vefat etti?

Dündar Bey nasıl öldü? - Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir, neden öldü? Dündar Bey biyografisi

Osman Gazi'nin amcası olarak bilinen Dündar Bey ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

DÜNDAR BEY'İN HAYATI

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.

Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken görüyoruz.

DÜNDAR BEY NASIL ÖLDÜ?

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

OSMAN GAZİ AMCASINI ÖLDÜRDÜ MÜ?

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

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