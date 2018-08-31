Dunfermline Athletic - Inverness C.T. karşılaşma önü

İskoçya Championship maçında Dunfermline Athletic ile Inverness C.T., 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Dunfermline Athletic 8. sırada bulunuyor, Inverness C.T. 5 puana sahip ve 5. sırada. Dunfermline Athletic son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Inverness C.T. son 5 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Dunfermline Athletic galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Inverness C.T. galibiyet oranı 2.60. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Dunfermline Athletic son haftadaki Dumbarton müsabasında 4-0 kazandı.

Inverness C.T. ise Greenock Morton maçında 0-3 kazandı.

Dunfermline Athletic, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Inverness C.T., dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inverness C.T. 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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