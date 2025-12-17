Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 16 Aralık Salı akşamı Rüya Gibi Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Gözleri KaraDeniz dizisi ise final bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Özür Dilerim ve Deli Deli Küpeli filmleri yayınlandı. İzledikleri yapımların sıralamasını merak edenler ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalara başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Aralık 2025 Salı reyting birincisi…