        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 16 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 16 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 16 Aralık 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV dizisi Gözleri KaraDeniz ise final yaparak ekranlara veda etti. Star TV'de Özür Dilerim ve Kanal D'de Deli Deli Küpeli filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 16 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 08:26 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:26
        1

        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 16 Aralık Salı akşamı Rüya Gibi Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Gözleri KaraDeniz dizisi ise final bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Özür Dilerim ve Deli Deli Küpeli filmleri yayınlandı. İzledikleri yapımların sıralamasını merak edenler ABC1, AB ve Total sıralaması için araştırmalara başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Aralık 2025 Salı reyting birincisi…

        2

        16 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        16 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        16 ARALIK 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        16 ARALIK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        16 ARALIK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
