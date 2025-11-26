Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Kasım Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri KaraDeniz ve Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Postacı filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Union SG maçı futbolseverlerle buluştu. Şimdi tüm gözler ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Kasım 2025 Salı reyting birincisi…