        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 25 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 25 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 25 Kasım 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri KaraDeniz ve Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Union SG maçı futbolseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Postacı filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 25 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 08:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:18
        Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Kasım Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri KaraDeniz ve Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Postacı filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Union SG maçı futbolseverlerle buluştu. Şimdi tüm gözler ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Kasım 2025 Salı reyting birincisi…

        25 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        25 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        25 KASIM 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        25 KASIM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        25 KASIM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
