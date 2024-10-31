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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 30 Ekim 2024: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 30 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları 30 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dünün akşam kuşağında TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Star TV'de ise Beni Satan Casus yabancı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 30 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 08:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 08:10
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        30 Ekim Çarşamba akşamı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., MasterChef Türkiye, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ve Beni Satan Casus yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi.

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        30 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        30 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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