Dünya Bankası'nın "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, 2018 sonuna ilişkin küresel büyüme tahmininin yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 2019 için yüzde 3'ten yüzde 2,9'a çekildiği bildirildi.
Raporda, 2020 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldüğü, 2021'de ise küresel büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Uluslararası ticaret aktivitesinin yavaşladığı, küresel ticaret gerilimlerinin arttığı ve bazı büyük gelişen ekonomilerin dikkate değer piyasa baskısı ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, gelişmiş ekonomilerin 2018 sonunda yüzde 2,2, 2019'da yüzde 2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.
Raporda, ABD ekonomisinin 2018 için büyüme beklentisinin yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarıldığı, 2019'da yüzde 2,5 seviyesinde sabit tutulduğu, 2020 yılı için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü, 2021 yılında ise büyümenin yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Raporda, dış talepteki azalış, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden politik belirsizliklerin gelişen ekonomilerin büyümesi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
AVRO BÖLGESİ BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ
Dünya Bankası raporunda, Avro Bölgesi büyümesinin 2018 sonunda yüzde 2,1'den yüzde 1,9’a, 2019'a ilişkin büyüme öngörüsünün yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya düşürüldüğü belirtildi.
Avro Bölgesi’nin 2020 büyümesinin yüzde 1,5 ile sabit tutulduğu raporda, bölgedeki büyümenin 2021 yılında yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERE İLİŞKİN TAHMİNLER DÜŞÜRÜLDÜ
Gelişmekte olan ekonomilerin 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4,5’ten yüzde 4,2’ye, 2019 için yüzde 4,7’den yüzde 4,2’ye, 2020 için yüzde 4,7’den yüzde 4,5’e çekildiği, 2021 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme beklendiği bildirildi.
Raporda, Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisinin 1 puanlık azalışla yüzde 3,5’a, 2019'da 2,4 puanlık düşüşle yüzde 1,6’ya çekildiği, 2020 yılında 1 puanlık azalışla yüzde 3'e çekildiği, 2021 yılı ekonomik büyümesinin ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Türkiye’de bu yıl ekonomik aktivitenin yavaşlamasının beklendiği aktarılan raporda, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, düşük güven seviyesi, azalan tüketim ve yatırımlar nedeniyle ekonomik büyümenin 2019 sonunda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.
ÇİN'DE BÜYÜMENİN DENGELENMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Dünya Bankası raporunda, Çin ekonomisinde 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,5 ile sabit tutulurken, 2019 yılında ülke ekonomisinde büyümenin dengelenmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Çin'de büyümenin bu yıl için yüzde 6,3’ten yüzde 6,2’ye revize edildiği, 2020'de yüzde 6,2 ile sabit bırakıldığı belirtilen raporda, ülkede 2021 yılında büyümenin yüzde 6 seviyesinde beklendiği vurgulandı.
Raporda, Brezilya'da büyümenin 2018 için yüzde 2,4’ten yüzde 1,2’ye, 2019'a ilişkin yüzde 2,5’ten yüzde 2,2’ye düşürüldüğü, 2020'de yüzde 2,4 seviyesinde sabit bırakıldığı, 2021 yılında da yüzde 2,4 seviyesinde büyüme beklendiği kaydedildi.
Arjantin'in 2018 büyümesinin 4,5 puanlık düşüşle yüzde 2,8 daralmasının beklendiği belirtilen raporda, ülkeye ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl 3,5 puan düşürüldüğü ve yüzde 1,7 küçülme beklendiği bildirildi.
Hindistan'ın 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmininin sabit tutularak yüzde 7,3 seviyesinde bırakıldığı aktarılan raporda, ülkenin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerinde de değişiklik olmadığı, ülke ekonomisinin her iki yılda da yüzde 7,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.
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